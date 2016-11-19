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«أمن بني سويف» ينجح في تحرير طفل مختطف مقابل 200 ألف جنيه فديه بالعياط‎

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«أمن بني سويف» ينجح في تحرير طفل مختطف مقابل 200 ألف جنيه فديه بالعياط‎ «أمن بني سويف» ينجح في تحرير طفل مختطف مقابل 200 ألف جنيه فديه بالعياط‎

 

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من تحرير طفل في العقد الثاني من عمره يقيم بمركز الواسطي مختطف بمنطقة العياط.

وتلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من مجدى يوسف سليمان، 45 سنه – سائق ومقيم دائرة مركز الواسطى ، يفيد بإختفاء نجله يوسف الذي يبلغ من العمر 17 عامًا طالب ، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهولين لطلب فدية قدرها 200 ألف جنيه مقابل عوده نجله .

وعلي الفور أمر مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث مكبر برئاسة اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث بالمديرية وبمعاونة العميد خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الدسوقى، وتبين من التحريات الأولية التي قام بها فريق البحث أن الإتصال الهاتفي من محمول يخص احد اقاربهم ومقيم بالعياط .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من العثور علي الطفل داخل أحد منازل أقاربه بالعياط ، وأكد حضوره لأقاربه من تلقاء نفسه وتركه المنزل إثر خلافات بين والديه ولم يتم إختطافه .

تحرر محضر بالواقعة رقم 7691 ادارى مركز الواسطي وجاري تسليم الطفل لوالده.

 

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