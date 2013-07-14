الحلقة الرابعة من مسلسل "عطر الجنة": منال تبحث عن خليفة

كتب : ندى سامي الأحد 14-07-2013 16:33

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "عطر الجنة" اختباء خليفة في منزل بعيد خوفا من الصدام مع الرجل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، الذي صدمة بسيارته، لأن والده غيث أقنعة بأنه يريد الانتقام منه.

انشغل بال خليفة علي أمه التي لا تستطيع أن تفعل أي شيء بدون ابنها، لأنها كبيرة في السن ومريضة، وأوصي غيث ابنه الكبير أن يهتم بها، بينما قام ابنه غيث بترك جدته في المنزل بمفردها ولم يهتم بها فخرجت ولا أحد يعلم مكانها حتي الآن.

لم تقتنع منال والتي تقوم بدورها الفنانة زهرة عرفات، بأن خليفة سافر هو وأمه لتتلقي العلاج كما قال لها غيث، فأخذت تتعقبهم حتي رأته هو وجدته مما جعلها تزداد قلقا علي خليفة، وذهبت إلي يوسف ابن خليفة الأصغر لتسأله عن والده ولكنه لم يكن يعرف الحقيقة، وأخبرها أن والده سافر هو وجدته، ولكن منال لم تصدقه، وبينما هما يتحدثان جاء بدر ابن عم منال ليري صديقه يوسف مما جعل منال تسير مسرعة خوفا من أن يراها بدر.

يذكر أن مسلسل عطر الجنة من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات، وعبد الله أبو شهري، وهيا عبد السلام، وأسيل عمران، وأسمهان توفيق، وعلي محسن، وعبد الله الإمام.