الحبس 3 سنوات مع الشغل لـ"معتز مطر" بتهمة التحريض ضد الدولة

كتب سليم على

عاقبت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، الإعلامى معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية فى القضية رقم 9609 لسنة 2016، لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه "مع معتز" المذاع من خارج مصر على قناة الشرق، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رصدت قيام المتهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصرى.

وأضافت التحقيقات أن المتهم من خلال برنامجه المذاع على قناة الشرق حرّض على التظاهر ضد الدولة، والتحريض على العنف.