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الداخلية تزيل 136 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة

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الداخلية تزيل 136 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة الداخلية تزيل 136 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة

السبت، 19 نوفمبر 2016 03:07 م

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية من  تنفيذ إزالة 136 حالة تعدى متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية لملاحقة كافة انواع الخروج عّم القانون.

 

 

 

 


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