مصدر: وزارة العدل أعدت مشروع قانون لـ"الجمعيات الأهلية"

كتبت هدى أبو بكر

كشف مصدر بوزارة العدل، أن قطاع التشريع بالوزارة كان قد أعد مشروع قانون عن الجمعيات الأهلية، وفى سبيله إلى رفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه لإرساله للبرلمان، إلا أنهم فوجئوا بموافقة البرلمان بشكل مبدئى على مشروع القانون المقدم من أحد النواب بشأن الجمعيات الأهلية.

وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، إن قسم التشريع برئاسة المستشار هانى حنا أعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية وكان قد أوشك على الانتهاء منه، حيث كان فى مرحلة المراجعة قبل إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، إلا أن البرلمان وافق بشكل مبدئى فى جلسته الثلاثاء المقبل على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن الجمعيات الأهلية مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وهى الجلسة التى شهدت جدلاً كبيراً حول مشروع القانون - بحسب المصدر.

كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد طالب خلال الجلسة بوقف مناقشة مشروع القانون لحين تقديم مشروع الحكومة والذى تعده وزارة التضامن الإجتماعى، إلا أن النواب استكملوا مناقشة مشروع القانون، مؤكدين على تمسكهم بحقهم فى المادة 101 بالدستور، والتى تعطى الحق التشريعى لأعضاء البرلمان.

وأعلن المستشار العجاتى، أنه سيتم التقدم بتعديلات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى رئيس مجلس النواب اليوم السبت.