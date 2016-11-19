تموين الإسكندرية تضبط 3 أشخاص لحيازتهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت عن ضبط "حسين. ع"- 25 سنة تاجر مخللات لحيازته وعرضه للبيع كمية 510 كجم مخللات بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمد. ا"- 36 سنة صاحب كافتيريا لحيازته وعرضه للبيع 48 عبوة مخبوزات بدون بيانات تجارية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"جلال. ع"- 58 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "57" علبة سجائر أنواع مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.