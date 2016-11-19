مباحث الصالحية الجديدة تضبط شخصين قبل ترويجهما 6 كيلو بانجو بأولاد صقر

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضبط مباحث الصالحية الجديدة بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط شخصين قبل ترويجهما 6 كيلو من مخدر البانجو بدائرة مركز أولاد صقر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع الشرق، يفيد قيام كل من النقيبين محمد حنفى وأحمد سالم معاونا مباحث قسم الصالحية الجديدة، برئاسة النقيب أحمد سليم رئيس مباحث القسم، من ضبط كل من " صلاح م غ" و" أحمد ص ح " مقيمان قرية تل راك مركز أولاد صقر، أثناء تواجدهما بسيارة ربع نقل بيضاء وبحوزتهما 6 كيلو من مخدر البانجو ومبلغ مالي، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.