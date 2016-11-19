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المجلس العسكري بـ«تعز»: تحركات عسكرية لقوات الحوثيين رغم سريان الهدنة

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المجلس العسكري بـ«تعز»: تحركات عسكرية لقوات الحوثيين رغم سريان الهدنة المجلس العسكري بـ«تعز»: تحركات عسكرية لقوات الحوثيين رغم سريان الهدنة

أرشيفية

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في مدينة تعز باليمن، العميد عبد الباسط البحر، إن الهدوء الحذر يسود كافة الجبهات في مدينة تعز في أعقاب إعلان التحالف العربي لهدنة صباح اليوم السبت، مؤكدًا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ملتزمون بقرار القيادة السياسية وقيادة التحالف العربي بالهدنة رغم أن الجميع عهد عدم إلتزام الحوثيين بأي هدن سابقة.
> وأضاف “البحر” خلال مداخلة لفضائية «الغد» ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنه تم رصد تحركات وتعزيزات يقوم بها الحوثيين في تعز وإعادة تموضع للآليات العسكرية رغم دخول الهدنة لحيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن القوات الحوثية نصبت عدة مدافع في ضواحي المدينة، كما توجد تحركات لدباباتهم في الشرق مع وصول تعزيزات بشرية للمواقع، مشددا على أن هناك رد مناسب على الحوثيين حالة عدم التزامهم بالهدنة.

وأوضح، أنه من أهم بنود الهدنة فتح الممرات لدخول المساعدات الانسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز، مؤكدا أنه لم تدخل حتى الآن أية قوافل للمساعدات للمدينة أمام التحركات العسكرية التي تقوم بها ميلشيا الحوثي، مؤكدًا أن تلك الميلشيات تستغل الهدن لإلتقاط أنفاسها وإعادة تموضع قواتها.

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