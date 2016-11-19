محافظ القاهرة يوافق على تخصيص قطعة أرض بمدينة بدر لإقامة مدرستين

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة، على تخصيص قطعة أرض تبلغ كل من منها أكثر من 6000 ألاف متر مربع بالمجاورة الرابعة والمجاورة الخامسة بمدينة بدر، لإقامة مدرستين لخدمة أبناء المنطقتين فى إطار استكمال الخدمات المقدمة لسكان المدينة والذى تم تسكينهم بها .

وأشار “المحافظ” فى بيان صحفي، اليوم السبت، بأنه من الضرورى فى حالة انشاء مجمع سكنى استكمال كافة الخدمات اللازمة له من مدارس وأسواق ومراكز طبية وحضانات ووحدات خدمات كمكاتب تموين وصحة وخلافة بالإضافة الى توفير المراكز الثقافية والفنية والترفيهية، لتحقيق الاستقرار الكامل للأسرة ، ولذا وافق المجلس على اعتماد ثلاثة مناطق خدمات بالمجاورات الرابعة والخامسة بمدينة بدر ضمن مشروع الاسكان الإجتماعى الذى أقامته محافظة القاهرة على مساحة 150 فدان ببدر ويضم 8600 وحدة سكنية .

وأكد “المحافظ” على أهمية حصر أى أراضى فضاء داخل المدينة من أملاك الدولة والمعتدى عليها واستردادها واتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء مدارس عليها حيث أن القاهرة فى حاجة شديدة لتشييد عشرات المدارس كل عام لمواجهة الكثافة العالية للطلاب فى الفصول ومواجهة الزيادة الطبيعية كل عام .

ووافق المجلس على ضم مساحة 600 م2 لتوسعة مدرسة جلال الرسمية للغات بشبرا وإنشاء فصول جديدة عليها لتخفيف كثافة الفصول بالمنطقة والتى كان من المقرر إقامة مبنى ادارة تعليمية عليها .

كما تم إعتماد تخصيص عدد 3 قطع أراضى بحى السلام اول لصالح شركة مياه الشرب بالقاهرة لإقامة محطات رفع لزيادة القدرة وتوفير المياه لأبناء المنطقة بالقيمة التى تقدرها اللجان المختصة والتزام الشركة بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة ومراعاة خطوط التنظيمية وإلغاء التخصيص فى حالة إقامة أى انشطة اخرى بديلة خلاف المحددة بالقرار أو مخالفة الاشتراطات .