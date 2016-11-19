أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

حازم عبد الله يقود أسوان أمام المقاصة بسبب أزمة "الاعتذارات"

Google+ Print
حازم عبد الله يقود أسوان أمام المقاصة بسبب أزمة "الاعتذارات" حازم عبد الله يقود أسوان أمام المقاصة بسبب أزمة "الاعتذارات"

>كتب فتحى الشافعى

استقر مجلس إدارة نادى أسوان على إسناد مباراة الفريق المقبلة أمام المقاصة المُقرر لها بعد غد، الاثنين، للمدرب العام للفريق حازم عبد الله، لعدم تعاقد المجلس مع أى مدرب يقود الفريق خلفاً لعماد النحاس الذى تقم باستقالته مؤخراً.

وشهت الأيام الماضية اعتذار كل من أحمد العجوز وسمير كمونة عن تدريب أسوان، الأمر الذى دفع الدكتور حسن عبد القادر رئيس النادى لإسناد المهمة للمدرب العام بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى.

ويتطلع مُمثل الصعيد لتحقيق نتيجة جيدة أمام المقاصة فى الجولة العاشرة للدورى رغم صعوبة المهمة، ويحتل أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الدورى برصيد 5 نقاط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365