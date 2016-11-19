حازم عبد الله يقود أسوان أمام المقاصة بسبب أزمة "الاعتذارات"

كتب فتحى الشافعى

استقر مجلس إدارة نادى أسوان على إسناد مباراة الفريق المقبلة أمام المقاصة المُقرر لها بعد غد، الاثنين، للمدرب العام للفريق حازم عبد الله، لعدم تعاقد المجلس مع أى مدرب يقود الفريق خلفاً لعماد النحاس الذى تقم باستقالته مؤخراً.

وشهت الأيام الماضية اعتذار كل من أحمد العجوز وسمير كمونة عن تدريب أسوان، الأمر الذى دفع الدكتور حسن عبد القادر رئيس النادى لإسناد المهمة للمدرب العام بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى.

ويتطلع مُمثل الصعيد لتحقيق نتيجة جيدة أمام المقاصة فى الجولة العاشرة للدورى رغم صعوبة المهمة، ويحتل أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الدورى برصيد 5 نقاط.