محمد صلاح الأقرب لقيادة الزمالك أمام الإسماعيلى حال رحيل مؤمن سليمان

كتب أحمد توفيق

اقترب محمد صلاح المدرب العام لفريق الزمالك من تولى القيادة الفنية للفريق خلال مباراة الإسماعيلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأصبح مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك مهددا بالرحيل عقب جلسته مع مرتضى منصور بعد قليل، عقب الأزمة التى اندلعت أمس بعد مباراة الأبيض أمام طنطا ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى.

وجاء تفكير مجلس الزمالك فى تولى محمد صلاح المسئولية أمام الإسماعيلى لكونه على دراية كاملة بكل كبيرة وصغيرة لتواجده ضمن الجهاز الفنى منذ فترة طويلة.