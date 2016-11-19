أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

محمد صلاح الأقرب لقيادة الزمالك أمام الإسماعيلى حال رحيل مؤمن سليمان

Google+ Print
محمد صلاح الأقرب لقيادة الزمالك أمام الإسماعيلى حال رحيل مؤمن سليمان محمد صلاح الأقرب لقيادة الزمالك أمام الإسماعيلى حال رحيل مؤمن سليمان

> كتب أحمد توفيق

اقترب محمد صلاح المدرب العام لفريق الزمالك من تولى القيادة الفنية للفريق خلال مباراة الإسماعيلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وأصبح مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك مهددا بالرحيل عقب جلسته مع مرتضى منصور بعد قليل، عقب الأزمة التى اندلعت أمس بعد مباراة الأبيض أمام طنطا ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى.

 

وجاء تفكير مجلس الزمالك فى تولى محمد صلاح المسئولية أمام الإسماعيلى لكونه على دراية كاملة بكل كبيرة وصغيرة لتواجده ضمن الجهاز الفنى منذ فترة طويلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365