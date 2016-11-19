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دراسة أمريكية تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر اللثة والأسنان

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دراسة أمريكية تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر اللثة والأسنان دراسة أمريكية تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر اللثة والأسنان

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن السجائر الالكترونية يمكن أن تكون ضارة للثة والأسنان مثل السجائر العادية.

 

وجد الباحثون من جامعة "روشستر" في ولاية نيويورك الامريكية، فى التجارب المعملية، أن الأبخرة الناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية تدمر أنسجة اللثة.

 

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تؤكد على مواجهة الحجج المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية التى تعمل بالبطاريات والمزعوم أنها بديل صحى لسجائر التبغ العادية.

 

وأكد قائد الدراسة الدكتور "عرفان رحمن" أستاذ الطب البيئى فى كلية طب الأسنان، قائلاً "لقد أظهرنا أنه عندما يتم حرق الأبخرة من السجائر الإلكترونية، فإنها تثير الخلايا على إطلاق البروتينات التى تسبب التهابات، تفاقم التلف داخل الخلايا، مما يسفر عن أضرار التى يمكن أن تؤدى إلى أمراض الفم المختلفة".

 

نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبي الأمريكى Health Day News، حيث وجد الباحثون أن المواد الكيميائية التى توجد فى النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية تلعب دورا فى إتلاف الخلايا فى الفم. وأضاف الباحثون أنه من المهم أن نتذكر أن السجائر الإلكترونية تحتوى على النيكوتين، والذى يعرف أنه يساهم فى الإصابة بأمراض اللثة.

 

 


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