المر: ريادة إماراتية حضارية في دعم الثقافة العربية

وجه مجلس ادارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة معالي محمد المر رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على الثقة التي اولاها اياهم.

وقال معالي محمد المر: نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولانا اياها.. ونأمل ان تقوم مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم هذه المؤسسة الثقافية المميزة بدور كبير في دعم مختلف اوجه الثقافة والقراءة في دولة الإمارات والعالم العربي وخصوصاً أنها تأتي ضمن سياق اماراتي حضاري رائد تمثل هذه السنة في اطلاق عام القراءة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والذي شمل العديد من المبادرات الهامة والداعمة للقراءة والكتاب والمؤلفين والمكتبات ومراكز البحث.

واضاف معالي محمد المر ان مجلس ادارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم سيستنير دائماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحضارية لكي يجعل من هذه المؤسسة الإماراتية الثقافية كنزاً للمعارف والعلوم ومقصداً وموئلاً للقراء والكتاب والمؤلفين وتكون هذه المكتبة المكان الذي تتألف فيه الأصالة ممثلة بتراثنا العربي والإسلامي العظيم والمعاصرة الحاملة لنا نتاجات الثقافات والآداب المعاصرة.

واختتم معاليه تصريحه آملاً ان تضاف هذه المكتبة المميزة الى باقي المكتبات العامة والجامعية والمختصة بمختلف مدن وامارات الدولة.