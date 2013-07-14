الحلقة الرابعة من "العراف": عادل إمام يواصل عمليات النصب.. وفهمي يقرر القبض عليه

كتب : الوطن منذ 48 دقيقة

يواصل عادل إمام في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل العراف القيام بعمليات نصب على العديد من المواطنين حيث انتحل صفة أحد رجال الأعمال للنصب على مالك احد محال السيارات.

يقرر اللواء سامح، الذي يؤدي دوره الفنان حسين فهمي، أن يخصص وقته للقبض على إمام الذي أُثبت إنه قام بالعديد من عمليات النصب، يكتشف صاحب محل بيع السيارات حقيقة عملية الصنب الذي تعرض لها ويقرر على الفور إبلاغ الجهات المختصة، في الوقت الذي ينتحل إمام خلال الحلقة صفة السفير حازم، سفير مصر باليابان.

يتعرف إمام على سيدة لبنانية تُدعي رولا خلال تواجده بالأسكندرية وتنتهي أحداث الحلقة بقيام رولا بالنصب وسرقة اموال إمام.

المسلسل من إخراج رامي إمام وبطولة حسين فهمي وطلعت زكريا وعدد من النجوم.