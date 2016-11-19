أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تطوير تحليل جديد يمكنه التنبؤ بسرطان عنق الرحم

Google+ Print
تطوير تحليل جديد يمكنه التنبؤ بسرطان عنق الرحم تطوير تحليل جديد يمكنه التنبؤ بسرطان عنق الرحم

>أ ش أ

وفقا للبحث الذى نشر فى / دورية/ بحوث الوقاية من السرطان، نجح فريق من الباحثين فى تطوير تحليل بول جديد عالى الدقة، يمكنه التنبؤ من فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم، مقارنة بعدد من التحاليل السابقة المعتمدة على العوامل الجينية المرتكزة على علامات وراثية مباشرة من أنسجة عنق الرحم.

 

ويختلف تحليل البول الجديد، ليس فقط لتحليله مصادر متعددة من الحمض النووى الخلوى البشرى، بل تحليل التغيرات التى تسبق ذلك، وأيضا الحمض النووى من فيروس الورم الحليمى البشرى الذى ينتقل عن طريق الاتصال الجنسى ويسبب جميع حالات المرض.

 

وقال الباحثون إن دقة التحليل المطور خاصة فيما يتعلق بالعلامات الجينية تصل إلى 90,9%، خاصة آفات عنق الرحم مع الخلايا الشاذة من المحتمل أن تتطور للإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك، فإنها أثبتت أن الحمض النووى لجميع ثلاثة جينات للإنسان وجينات فيروسية واحد يمكن استخراج بنجاح من البول، وأنها يمكن تحديد هذه الآفات مع حساسية 75 %.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365