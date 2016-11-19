اختراعات لحل أزمة السكر والقضاء على الغش بالثانوية بمعرض القاهرة للابتكار

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صرح رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، بأن معرض القادرة الدولى للابتكار فى دورته الثالثة، والذى انطلقت فعالياته اليوم بقلعة صلاح الدين، سوف يشهد ما يقارب من 80 نموذجًا أوليًا من الابتكارات المتميزة التى تظهر حقيقة العقل المصرى الواعد، و40 نموذجًا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية بمختلف الجامعات.

وأضاف صقر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – اليوم السبت على هامش افتتاح المعرض - أن المؤسسات الداعمة للبحث العلمى والاختراعات ستشارك فى فعاليات المعرض بـ 8 معروضات ابتكارية، فيما يشارك الرعاة الرسميين للمعرض بـ5 معروضات ابتكارية، إلى جانب 5 شركات التى لها ابتكارات جديدة تخدم مجال البحث العلمى، مشيرًا إلى أنه سيتم غدًا فى ختام فعاليات المعرض إعلان الفائزين بالجوائز.

ومن أبرز الابتكارات المعروضة من قبل جهاز تنمية الابتكار والاختراع "نبات الاستيفيا" حل سريع لأزمة السكر فى مصر، وهو عبارة عن منتج للمبتكر شوقى غانم سراج الدين، الذى يؤكد أن هذا النبات يعد هدية ربانية لمرضى السمنة والسكر والسرطان، حيث يساعد على تخفيف الوزن لأنها لا تحتوى على سكر أو كربوهيدرات ولا تمد الجسم بأى سعرات حرارية ولكنه يعمل على توازن مستويات السكر فى الدم فتحافظ على ثبات تدفق الطاقة.

وأشار إلى أن "الاستيفيا" يتم تحويلها إلى مسحوق أبيض يشبه السكر، وعند تناولها بانتظام فإنها تحافظ على المستوى الطبيعى لسكر الدم لأنها تحسن من إنتاج وتعامل الجسم مع الانسولين عكس السكر العادى الذى يؤدى تناوله إلى ارتفاع مستوى السكر فى الدم يتلوه انخفاض فى مستواه ثم الشعور بالرغبة فى تناول المزيد منه.

وأشار إلى أن "الاستيفيا" تحتوى على مواد فعالة تحمى من السرطان، ولذلك فهى تعد البديل الأمن لسكر العادى الذى يعتبر وقودا للخلايا السرطانية.

كما تشارك كلية الهندسة الالكترونية بجامعة المنوفية قسم هندسة الاليكترونات الصناعية والتحكم بابتكار "اسعفنى"، وهو عبارة عن طائرة اوتوماتيكية رباعية الدفع بدون طيار تعمل كإسعاف طائر تصل إلى مكان الحادث فى أسرع وقت ممكن من خلال جهاز (جى بى إس) لتحديد المواقع وتحتوى على كاميرا وميكروفون متصلين مباشرة مع الطبيب، وتحتوى على أجهزة طبية صغيرة الحجم مخصصة لعلاج بعض الحالات الحرجة الناتجة عن الحوادث أو غيرها مثل جهاز انعاش القلب وجهاز تنفس صناعى وأدوات الإسعافات الأولية الحرجة المستخدمة فى علاج الجروح، حيث يتم التواصل مباشرة بين الطبيب ومن بجانب المصاب وذلك من خلال الكاميرا والميكروفون وشاشة العرض على الطائرة ثم يقوم الطبيب بإرشاد الاشخاص بكيفية استخدام الادوات الموجودة على الطائرة فى التعامل مع المصابين، كما تحتوى الطائرة على جهاز لتشخيص بعض امراض القلب.

ويشارك مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة المنصورة بابتكار عبارة عن جهاز كشف أجهزة الغش الالكترونى للمخترع محمد احمد فريد على داوود، وهو عبارة عن منتج نهائى يستخدم للكشف عن أجهزة الغش الالكترونى والاتصالات التى يخفيها الطلاب فى ملابسهم وداخل حقائبهم والتى يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية، حيث يجعل الجهاز الطالب داخل لجنة الامتحان فى عزلة تامة عن العالم الخارجى.