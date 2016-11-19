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ضبط سيارة مسروقة من دائرة الهرم في حملة مرورية ببني سويف‎

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ضبط سيارة مسروقة من دائرة الهرم في حملة مرورية ببني سويف‎ ضبط سيارة مسروقة من دائرة الهرم في حملة مرورية ببني سويف‎

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

تمكنت إدارة مرور بني سويف، اليوم السبت، بقيادة العميد حسام الشايب مدير الإدارة، من ضبط سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها بقسم شرطة الهرم .

ونجحت حملة مكبرة من إدارة مرور بني سويف، قادها المقدم محمود الخولي، وكيل الإدارة والمقدم هشام مكي رئيس مباحث المرور ببني سويف، في ضبط سيارة ملاكي رقم ” ل رص 862 ” بيضاء اللون قيادة “محمد.م .ك” 34 عامًا – صاحب مكتب مقاولات وبفحص رخص السيارة وأوراقها، تبين أنه يسير بإيصال سحب لرخصة منتهية، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مسروقة ومبلغ بسرقتها في محضر رقم 35669 جنح قسم الهرم .

تحرر محضر بالواقعة تحت رقم 70 أحوال قسم شرطة بني سويف وتم التحفظ علي السيارة وقائدها.

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