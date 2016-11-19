إحالة 7 مختصين بقطاع «صحة الأقصر» للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية بإسنا 7 من المختصين بقطاع الصحي بالأقصر للمحاكمة التأديبية لأنهم في عام 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، مخالفين بذلك القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وأحالت النيابة الـ7 مختصين لعدم تحريهم الدقة في إعداد بيانات بأسماء العاملين المؤقتين بإدارة إسنا الصحية والوحدات التابعة، مما ترتب عليه إدراج تاريخ التعاقد من بداية العمل بالسركي بدلًا من بداية التعاقد في 1/1/2011 مما أدى إلى ضم العاملين بأجور موسمية، بالرغم من عدم اكتمال مدة الثلاث سنوات وذلك في غضون عام 2012.

وكشف النيابة أن المختصين أهملوا في مراجعة العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المؤقتة الواردة من مستشفى إسنا المركزي وإدارة إسنا الصحية إلى مديرية الشئون الصحية بالأقصر وإرسال الكشوف الخاصة بهم إلى مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر مما ترتب عليه ضم هؤلاء العاملين بالرغم من عدم انطباق الشروط عليهم وعدم استحقاقهم ذلك، مما أسفر عن تعزيز بند الأجور الموسمية للعمالة المؤقتة بإدارة إسنا الصحية بمبلغ 350 ألف جنيه بالرغم من عدم استحقاقهم.