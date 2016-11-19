ارتفاع أسعار الذهب..وعيار 21 يسجل 565 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، بنحو 15 جنيها، مقارنة بتعاملات أمس، متأثرا بارتفاع أسعار الذهب عالميا وضعف المعروض محليا.

وقال عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف – في تصريح صحفي اليوم – إن أسعار الذهب عيار 18 سجلت 484.30 جنيه، وعيار 21 سجل 565 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 645.70 جنيه.

وعالميا، بلغ سعر الذهب في بورصة نيويورك 1208 دولارا للأوقية.

من جانب آخر، حذر واصف مما ظهر مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي من بيع الذهب والألماس عن طريق الانترنت، مشيرا إلى أن تلك المواقع تتلاعب بالألفاظ مثل استخدامهم لفظ الألماس الأمريكي، ولا يوجد نوعية من الألماس بهذا الاسم.

أ ش أ