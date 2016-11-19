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تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في «التلاعب بالبورصة» لـ 15 يناير

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تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في «التلاعب بالبورصة» لـ 15 يناير تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في «التلاعب بالبورصة» لـ 15 يناير

جمال وعلاء مبارك

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد ابو الفتوح، محاكمة علاء و جمال مبارك في القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة” ، لجلسة 15 يناير من العام القادم، لسماع مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية، والدفاع، وبتخصيص الأسبوع كاملًا بدئًا من التاريخ المشار إليه لسماع المرافعات.

وقررت المحكمة ، حذف المادتين 116 مكرر، و 116 مكرر أ، من قانون العقوبات، من تعديل القيد والوصف الذي أثبتته المحكمة بمستهل الجلسة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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