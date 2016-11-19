مصر للطيران تشارك في معرض «فيلوكسينيا» الدولي للسياحة والسفر باليونان

شاركت مصر للطيران في معرض فيلوكسينيا الدولي للسياحة والسفر، والذي انطلقت أولى فعاعليات دورته الـ 32 أمس الجمعة، وتستمر حتى 20 نوفمبر، والذي يعد أكبر وأهم المعارض المعنية بصناعة السياحة والسفر باليونان ويعقد سنويًا بمدينة تسالونيك بشمال اليونان.

وتشارك مصر للطيران بالتعاون مع هئية تنشيط السياحة المصرية من خلال جناح متميز، متمثل في معالمها ومقاصدها السياحية، وكذلك من خلال تواجد ومشاركة الناقل الوطني مصر للطيران التى تعد من أعرق شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، والذي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1932 أي ما يعادل 85 عامًا من الخبرة في مجال السفر والسياحة.

وحرصت مصر للطيران متمثله في مكتبها الإقليمي باليونان برئاسة صلاح توفيق مدير المكتب على تقديم الهدايا التذكارية لزائري الجناح المصري، بالإضافة إلى عرضها إلى أحدث الخدمات والبرامج السياحية والتسويقية المتميزه التي استحدثتها الشركة مؤخرًا، من أجل العمل على راحة ورفاهية الركاب وخلق تجربه سفر فريدة وممتعة لهم خلال ساعات سفرهم على متن طائراتها.

وعلى هامش المعرض عقد ممثلي الشركة عدد من اللقاءات الثنائية، مع كبري شركات السياحة اليونانية المتخصصة والمصدرة للحركة السياحية لمصر سبل التعاون المشترك، وبخاصة في تنظيم البرامج المشتركة التي تستهدف استقطاب السياح، وكذلك عقد اتفاقيات شراكة مستقبلية، وتنفيذ برامج سياحية مشتركة لتعزيز حركة السياحة والسفر من وإلى وبين البلدين.

وشارك في المعرض ما يقرب من 200 عارض في مجال السياحة والسفر حول العالم، كما شاركت فيه 13 مدينة يونانية شهيرة بمعالم الحضارة اليونانية العريقة ومقاصدها، والتي يتردد عليها العديد من السائحين حول العالم لزيارتها .

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير رحلة يوميًا إلى أثينا من خلال طائراتها من طراز البوينج B737-800، وطراز الإمبرير E170.