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120 مليون جنيه مشروعات هيئة المساحة لصالح وزارة الري

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120 مليون جنيه مشروعات هيئة المساحة لصالح وزارة الري 120 مليون جنيه مشروعات هيئة المساحة لصالح وزارة الري


> فى إطار مشاركة الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مشروعات الدولة المختلفة… أفاد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ عدة مشروعات لصالح الوزارة حيث قامت بتوقيع المشروعات الخاصة بالمنفعة العامة على الخرائط المساحية لعدد 17 مركز إداري بمحافظات مختلفة لمصلحة الري من خلال مشروع حصر ورفع وتطبيق مشروعات الري بتكلفة تقدر ب١٠٠ مليون جنيه بحسب البروتوكول الموقع بين هيئة المساحة ومصلحة الري.

من جانبه أفاد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن الهيئة قامت بتجديد بروتوكول مشروع إنشاء الخرائط الطبوغرافية لمشروعات الصرف المغطى وذلك لمدة ثلاث سنوات بتكلفة ١٠ مليون جنيه وجارى العمل حاليا بمنطقة الفرافرة .. لافتاً إلى تنفيذ 95% من مشروع حصر أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء على خرائط A3 بتكلفة نحو ١٠ مليون جنيه كما يجري تجديد البروتوكول لاستكمال هذا المشروع القومي.

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