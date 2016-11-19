بالصور..وزير التمية المحلية يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانيه بقنا

قنا - وائل محمد

وقع الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون بين الجامعه الألمانية ومحافظة قنا، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وأشرف حاتم رئيس المجلس الأعلي للجامعات.

وقال وزير التنمية المحلية خلال المؤتمر الصحفى، أن البرتوكول بين الجامعة الألمانية يأتى بالعديد من الخدمات للمحافظة وأهمها تبرع الجامعه بـ 20 جهاز حاسب آلى للمحافظة، مشيرا إلى أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 تبرعت أيضا بقرابة 10 آلاف شنطة أدوات مدرسية و10 آلاف شنطة مواد غذائية للقري الأكثر فقرا بالمحافظة، وأن الجامعه الألمانية ستعمل على تدريب 90 قيادة وظيفية بالمحافظة، وتساهم بشكل فعال في تنمية قدرات الطلاب.

وأشار الوزير أن محافظة قنا من المحافظات التى لا تخرج من حسابات الحكومة في جميع المشروعات، وأن الدولة لا تدخر جهدا في مشروعات خدميه قد تقدم الأهالى والمواطنين بمدن ومراكز قنا.