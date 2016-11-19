غدًا.. "مصر للطيران" تسير أول رحلة "شارتر" قادمة من طوكيو إلى الأقصر

كتبت ميرفت رشاد

أعلن ياسر مصطفى، رئيس اتحاد شركات السياحة العاملة فى السوق اليابانى عن وصول أول رحلة طيران "شارتر" قادمة من العاصمة اليابانية "طوكيو" إلى مدينة الأقصر، مساء غدًا الأحد، موضحًا أن الشركة الوطنية "مصر للطيران" ستقوم بنقل 275 سائحًا يابانيا بعد توقفها عن تسيير رحلاتها منذ عام 2013.

وقال "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن محمد بدر محافظ الأقصر سيكون فى استقبال أولى الرحلات الوافدة من اليابان، مشيرًا إلى أن "مصر للطيران" ستقوم بتسيير رحلة أسبوعية لمدة 24 أسبوعًا وفقا للتعاقد المبرم مع الشركة بتكلفة تقدر 9 ملايين و360 ألف دولار.

وأضاف رئيس اتحاد شركات السياحة العاملة بالسوق اليابانى، أن ارتباك المشهد الذى تسببت فيه شركة مصر للطيران وتأخرها فى الحصول على التصاريح الطيران من الجانب اليابانى، أدى لوقف شركات السياحة اليابانية بيع الرحلات بعد أن وصلت حجم الحجوزات لـ 65 %.

وتابع "مصطفى" أن سيقوم بتكثيف الدعاية بالسوق اليابانى خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتخطى عدد السياح الوافدين عبر "مصر للطيران" خلال الفترة من نوفمبر الجارى حتى أبريل 2017 وفقا للتعاقد نحو 6 آلاف سائحًا.

وكان "اليوم السابع" قد نشر بتاريخ 16 نوفمبر الجارى عن أزمة الرحلات اليابانية، حيث كشف ياسر مصطفى رئيس اتحاد الشركات العاملة فى السوق اليابانى، عن تقاعس شركة "مصر للطيران" تنفيذ بنود التعاقد مع شركته لتسيير رحلات طيران شارتر من العاصمة اليابانية "طوكيو" إلى مدينة الأقصر الأحد المقبل، لعدم حصولها على موافقة الطيران من الجانب اليابانى.

وقال ياسر مصطفى رئيس اتحاد الشركات العاملة فى السوق اليابانى، إنه تم التعاقد مع شركة "مصر للطيران" بتاريخ 18 أغسطس الماضى، لتسيير 24 رحلة طيران شارتر من طوكيو إلى الأقصر اعتبارا من 19 نوفمبر الجارى، بتكلفة تبلغ 9 مليون و360 ألف دولار.

وأضاف "مصطفى" أنه قام بسداد مبلغ مليون و170 ألف دولار، على دفعات إلى مصر للطيران طبقا للعقد، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بالأوراق المطلوبة للحصول على تصاريح الطيران من الجانب اليابانى يوم الأربعاء بتاريخ 9 نوفمبر، بالرغم من مرور 3 شهور على التعاقد.