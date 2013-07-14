حجاج عبدالعظيم يقاضي ريهام سعيد وسعد الصغير وقناة النهار بسبب "من غير زعل"

كتب : أ ش أ منذ 30 دقيقة

اتهم الفنان حجاج عبدالعظيم، إدارة قناة "النهار"، والفنانة ريهام سعيد، والفنان سعد الصغير بسرقة برنامجه "خارج نطاق الخدمة" الذي كان

يقدمه على قناة "ايه آر تي"، لافتا إلى أنه سيقاضي قناة "النهار" وريهام سعيد، وسعد الصغير.

وقال عبدالعظيم، اليوم، إنه فوجئ بسرقة برنامجه الذي كان يقدمه من قبل على قناة إيه ار تي "خارج نطاق الخدمة"، من جانب إدارة قناة "النهار" ومدير البرامج داخل القناة إيهاب جلال الذين استغلوا فكرة برنامجه لتقديمها هذا العام في نفس الشكل الذي ظهر به "خارج نطاق الخدمة" ولكن ما فعلوه هو تغيير مسمى البرنامج فقط ليصبح "من غير زعل".

وأضاف حجاج، أنه يكن كل الاحترام للقناة والقائمين عليها، ولكن لم يتخيل أن يقوموا بعملية قرصنة وسرقة علنية في شهر كريم، موضحًا أنه تحدث مع ريهام سعيد عن طريق مدير أعمالها على تقديم هذا البرنامج معا، لكنه فوجئ بإذاعة البرنامج والفكرة التي له حق الملكية فيها عبر قناة النهار ، مشيرا إلي أن ريهام سعيد كانت أحد ضيوف برنامجه الذي قدمه علي قناة ايه ار تي سابقا.

وقال حجاج إنه كان يتوسم أن ترفض ريهام سعيد وسعد الصغير تقديم هذا البرنامج خاصة وأن ريهام تعلم جيدا أنها فكرة برنامجه الذي قدمه من قبل ، والغريب أنهم استخدموا نفس الديكور بالاضافة إلى طريقة استفزاز الضيوف في الحلقات التي تستخدمها ريهام وسعد هي نفسها التي كانت بينه وبين كريم كوجك .