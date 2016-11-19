ننشر الأسماء النهائية لمستحقى الوحدات السكنية من متضررى السيول بغارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن الأسماء النهائية، لمستحقى الوحدات السكنية من المتضررين جراء سيول التى ضربت مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر نهاية أكتوبر الماضى.

وقالت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها اليوم أن سوف يتم إجراء القرعة النهائية لمستحقى الوحدات السكنية من متضررى السيول بمدينة رأس غارب غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية ظهرا بقاعة مسايا .

واكدت المحافظة فى بيانها على مستحقى الوحدات السكنية الوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة الحضور فى الموعد المحدد لأجراء القرعع علما بأنه سيتم تسليم الوحدات لمستحقيها إعتبارا من يوم الأثنين الموافق 21 من نوفمبر الجارى .

ونوهت محافظة البحر الأحمر فى بيانها أن الكشوف المرفقة هى الأسماء التى تم مراجعتها حتى امس الجمعة وعددهم 409 حالة ومتبقى عدد 94حالة سيتم مراجعتهم خلال هذا الأسبوع الجارى.

كشف أسماء المتضريين فى غارب 1