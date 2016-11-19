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وزير التنمية المحلية من الأقصر: كلية الألسن انطلاقة قوية لدعم السياحة

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وزير التنمية المحلية من الأقصر: كلية الألسن انطلاقة قوية لدعم السياحة وزير التنمية المحلية من الأقصر: كلية الألسن انطلاقة قوية لدعم السياحة

>الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والسفير الألمانى بالقاهرة "يوليوس جيورج" ومحمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من ممثلى السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية العاملة فى ، افتتاح كلية الألسن الجديدة بمنطقة شرق السكة والتى تخدم الطلاب بمختلف محافظات صعيد مصر، وتساعد فى دعم اللغات وترويج السياحة بالمحافظة بوفود طلابية مشتركة بين مصر وألمانيا ومختلف دول العالم.

 

ومن جانبه، صرح محمد بدر خلال الافتتاح، أنه شرف كبير للأقصر حضور وزير التنمية المحلية والسفير الألمانى لتدشين أول قسم علمى للغات بكلية ألسن الأقصر، وإعلان العمل به رسمياً، حيث إن تلك الخطوة الهامة بحضور كبار قيادات الدولة وجامعات مصر، تساعد الأقصر كثيراً فى حلمها بالمضى قدماً للوصول لجامعة الأقصر مستقبلاً.

 

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار الأسبوع الثقافى الألمانى فى محافظات الصعيد، والتى انطلقت من محافظة الأقصر وتشمل فعاليات لسوق المؤسسات الألمانية وبرنامج علمى مميز للغاية، وكذلك برنامج ثقافى عبر محاضرة ومناقشة عن حقوق المرأة فى مصر وألمانيا مع الدكتورة هدى صلاح من جامعة كولونيا، وكذلك إقامة حفل فنى لفرقة المدرسة الألمانية مساء اليوم بميدان أبو الحجاج الأقصرى والفنانة عايدة الأيوبى الشهيرة، وكذلك أمسية سينمائية ألمانية ينظمها معهد جوتة.

 

وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على هامش مشاركته بالافتتاح الرسمى، أن محافظة الأقصر تحتاج الكثير فى كافة المجالات، ورئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات المتخصصة تدعمها فى كل مشروعاتها المستقبلية والتى تتوالى بصورة مميزة على مدينة الأقصر.

 

أما السفير الألمانى فقد شهد توقيع بروتوكولات تعاون علمى مشترك بين الأقصر والجامعة الألمانية بالقاهرة، والتى تعد أولى الجامعات الألمانية المقامة خارج حدود ألمانيا، وتضم أكثر من 11 ألف طالب حالياً، وكذلك منح مشتركة مع معهد جوتة والذى يعتبر المعهد العالمى العامل فى كافة أنحاء دول العالم من قبل دولة ألمانيا المتحدة.

 

وأضاف السفير الألمانى فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن تستكمل فعاليات الأسبوع الثقافى الألمانى بالصعيد اليوم حتى الليل بمحافظة الأقصر، والتى تشمل عددا من محافظات الصعيد، منها "قنا، وسوهاج، والمنيا"، ومن المقرر أن يقوم بنفسه وعدد من ممثلى السفارة الألمانية والمنظمات الألمانية العاملة فى مصر بزيارة محافظات الصعيد الأربعة، كما يضم الأسبوع الألمانى مجموعة مختلفة من البرامج الثقافية المتنوعة بهدف تعميق العلاقات المصرية الألمانية كما ستقوم ألمانيا بعرض عدد من إسهاماتها خاصة فى صعيد مصر أمام الجمهور فى مجموعة مختلفة من المجالات، منها، الثقافة، والعلوم والاقتصاد والتعاون التنموى.

 

وأوضح السفير الألمانى أنه سيتم افتتاح مكتبة معهد جوتة فى قنا، وإقامة محاضرات فى إطار برنامج محاضرات الألمانية ومن أهم فعاليات وأنشطة الأسبوع الألمانى فى الصعيد إقامة عروض مسرحية وعرض باليه، بالإضافة لحفلات موسيقية لفرقة المدرسة الإنجيلية الألمانية.

 افتتاح كلية الألسن بالأقصر في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي الألماني بالصعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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