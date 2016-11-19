«المالية»:إرتفاع إجمالي صكوك الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لـ 314 مليار جنيه

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن إجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي “الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص”، قد بلغ نحو 80.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2014 إلى أول أغسطس 2016، وهو ما أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الإجتماعي وبنك الاستثمار القومي.

وأضاف الجارحي، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن إجمالي قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية.

وأشار إلى أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الإجتماعي بإعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 /2016، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 1ر22 مليار جنيه للعام المالي 2016 /2017.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 /2016 ، بالإضافة إلى أنه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016 /2017.

وقال “معيط”، إن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيًا، حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الإجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الإجتماعية من تحمل الخزانة 1% من إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015 /2016 ومتوقع زيادتها إلى 2.4 مليار جنيه، فضلًا عن تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقًا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الـ 65 وبلغت تكلفتها السنوية 4.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات على مدار الـ 40 سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه .

أ ش أ