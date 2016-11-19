رئيس المترو: إيرادات التذاكر 594 مليون جنيه سنويا..ولا إقبال على الإعلانات

أكد المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، أن إيرادات المرفق من التذاكر لا تتعدى 594 مليون جنيه، بينها 32 مليون جنيه من حصيلة الاشتراكات.

وقال رئيس شركة المترو، خلال كلمته بورشة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور وزير النقل الدكتور جلال سعيد، ووزيرة التعاون الدولى سحر نصر، إن الشركة طرحت محلات المولات الموجودة بالمحطات بكافة الوسائل لكن لم يتقدم أحدا وهو نفس الشىء للإعلان على ظهر التذكرة، مستطردا: “مفيش حد عاوز يتقدم”.

وأضاف رئيس شركة المترو أن نسبة التسرب من التذاكر من 1 إلى 2%، لافتا إلى أن قيمة الاشتراك السنوى للخطوط الثلاثة تعادل من 20 إلى 25 يورو سنويًا.