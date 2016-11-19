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فيفي عبده تهنئ الشعب المغربي بعيد استقلاله

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فيفي عبده

فيفي عبده

هنأت الفنانة فيفى عبده، شعب المغرب بمناسبة احتفاله بعيد الاستقلال الوطنى.

ونشرت فيفى عبده، عبر حسابها علي”إنستجرام”، صورة للعلم المغربى وعلقت عليه: “صباح الفل عليكو من أبو ظبى، بصبح على الشعب المغربى، كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد استقلال المغرب، بحبكوا أوى خمسة موااه”.

وتحتفل “المغرب” فى ذكرى استقلالها فى 18 نوفمبر، فقد تُوّجت فى هذا اليوم الملحمة البطولية التى وقعت فى المغرب من قِبل شعبها ضد الاستعمار الفرنسى منذ سنة 1912، فقد قامت فرنسا باحتلال المغرب لاستغلال ثروتها الكبيرة، وقد اتخذت الإحتلال ذريعة للقيام بإحتلال المغرب.

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