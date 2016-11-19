تأجيل نقل رحلات الخطوط السعودية إلى مبني ٢ الجديد بمطار القاهرة للشهر القادم

صرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم تأجيل نقل الخطوط السعودية لمبني “٢” الجديد، لعدم حصول شركات الطيران السعودية علي الموافقة من إدارة المطار للنقل، واشارت المصادر الي أن تصريح النقل سيتم تسليمه الشهر القادم ، علي أن تبدا الخطوط السعودية في نقل رحلاتها الي المبني الجديد قبل بدء العام الجديد.

وقالت المصادر أن سبب تأجيل نقل رحلات الخطوط السعودية الي المبني الجديد، يرجع الي أنه جاري الانتهاء من بعض المتطلبات الضرورية ، نظرا لكبر حجم تشغيل رحلاتها حيث تمثل اكبر مشغل لمبني الركاب “١” المعروف بالمطار القديم، وسوف تكون اكبر مشغل للمبني الجديد.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر نقل الخطوط السعودية، رحلاتها من مبنى الركاب رقم “١” إلى المبنى الجديد غدا الأحد.

يشار إلى أن الخطوط الأردنية نقلت رحلاتها إلى مبنى “٢” في ٩ نوفمبر الجاري، وتنظم ٤ رحلات طيران بين القاهرة وعمان يوميا.

يذكر أن مبنى الركاب “٢@ الجديد يزيد من الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة ، لتصل إلى ٣٠ مليون راكب سنويا .