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صور..بعد حكم حبس النقيب..توافد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لبحث عقد اجتماع طارئ

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صور..بعد حكم حبس النقيب..توافد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لبحث عقد اجتماع طارئ صور..بعد حكم حبس النقيب..توافد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لبحث عقد اجتماع طارئ

 

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين – تصوير عمر جمال

المراسل- عمر جمال

توافد منذ قليل عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على مقر النقابة، بعد حكم محكمة جنح قصر بالحبس سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، على نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، لإعلان تضامنهم مع المذكورين، وبحث عقد اجتماع مجلس طارئ.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، أصدرت حكمها صباح اليوم، على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء صحفين مطلوبين.

 

 

 

 

 

 

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