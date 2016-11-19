إحالة 7 دعاوى تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد بالنصب لجلسة الغد

كتب سليم على

قررت محكمة جنح العجوزة، إحالة 7 دعاوى تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، بالنصب على المواطنين بالدائرة 6 جزئى جنح العجوزة، لنظرها بجلسة غد الأحد.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سميح، وبحضور شريف القاضى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبدالحكيم.

وجاءت الدعاوى المحالة بأرقام 26998 ، 18858 ، 20120 ، 17250 ، 25258 ، 18840 ، 17810 لسنة 2016.