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إحالة 7 دعاوى تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد بالنصب لجلسة الغد

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إحالة 7 دعاوى تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد بالنصب لجلسة الغد إحالة 7 دعاوى تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد بالنصب لجلسة الغد

>كتب سليم على

قررت محكمة جنح العجوزة، إحالة 7 دعاوى تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، بالنصب على المواطنين بالدائرة 6 جزئى جنح العجوزة، لنظرها بجلسة غد الأحد. 

 

 

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سميح، وبحضور شريف القاضى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبدالحكيم.

 

 

وجاءت الدعاوى المحالة بأرقام 26998 ، 18858 ، 20120 ، 17250 ، 25258 ، 18840 ، 17810 لسنة 2016. 

 

 

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالى، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالى، إلا أن الشركة لم تسلم الشاليهات إليهم. 

 


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