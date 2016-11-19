سقوط مندوب تراخيص يستولى على أموال التأمين بوثائق مزورة بمرور القطامية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث المرور، من ضبط مندوب تراخيص، أثناء تواجده بمرور القطامية لترخيص سيارات الشركة عمله، وبحوزته وثائق تأمين مزورة تفيد تسديده المبالغ المالية المخصصة للتأمين على السيارات، والاستيلاء على المبالغ لنفسه، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تبين أن المتهم هو "طارق م ا" 55 سنة، مندوب تراخيص، وكان بحوزته وثائق تأمين مزورة و235 جنيها مزورة و9635 جنيها.

وبمواجهته اعترف بأنه تحصل على دفتر وثائق تأمين منسوب صدوره للشركة المصرية للتأمين التكافلى يبدأ من مسلسل 3453 حتى رقم 3500 من أحد الموظفين السابقين بالشركة عمله وهو "عبد الناصر" جارى تحديده وضبطه، وذلك بقصد تحرير وثائق مزورة تفيد قيامه بتسديد المبالغ المالية المخصصة للتأمين على سيارات الشركة عملة واختلاس المبلغ لنفسه، وأضاف بسابقة قيامه بتحرير 3 وثائق تأمين لسيارات أخرى خاصة بشركة المظلوم للتجارة تحمل أرقام ( ط ى ب 753 , ع ى ب 672 , ف ر ب 261 ) وتحصل على المبالغ المالية لحسابة الخاص.

ومن خلال فحص الملفات الترخيصية للسيارات المشار إليها تبين وجود وثائق تأمين للشركة، والتى بعرضها على المختصين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى تبين أنها مزورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.