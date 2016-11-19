طالب ثانوى بالمنيا يبتكر مولدا يعمل بدون وقود ويطلب مساعدته

المنيا – حسن عبد الغفار

داخل أسوار مدرسة الثانوية الزراعية وبين أسرة متوسطة الحال تسكن فى قرية طحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط، لم يحالفه الحظ فى اللحاق بالمدرسة الثانوية العامة فالتحق بالثانوية الزراعية، لكن طموحه لم يتوقف فى أن يقدم ما يحلم به، ويؤكد للجميع أن الظروف لا تقف حائلا لتحقيق النجاح.

يقول إسلام عامر حسين طالب بالصف الأول الثانوى الزراعى، إن فكرته تتمثل فى توليد الكهرباء من خلال مولدات كهربائية تعمل بدون وقود، وقادرة على توليد أى كميات من الكهرباء، وأضاف أن الفكرة تولدت لديه عندما حدثت أزمة الوقود فى الماضى، مما استدعى ذهنى أن أقدم شيئا للبلد من أجل توفير الطاقة بدون استخدام الوقود، وأنه من المعروف أن المولدات الكهربائية تعمل بالسولار ولكنى استطعت أن أحول المولد من العمل بالوقود إلى توليد الطاقة الكهربائية بدون استخدامه.

ولفت إسلام أنه قام بعمل مجسم صغير للمولد، وأجرى عليه بعض التجارب ونجحت بنسبة 100%، ولذلك توجهت إلى تسجيل الاختراع باسمى والحصول على براءة الاختراع.

وأشار إلى أن المعوقات التى تواجهنى أننى من أسرة فقيرة، لذلك لن أستطيع تنفيذ الاختراع بشكل يخدم الوطن، لذا طرقت أبواب جميع المسئولين فى المحافظة لأجد من يتبنى الفكرة لخدمة المواطن المصرى، وأوضح أن تكلفته تقل كثيرا عن تكلفات المولدات الحالية التى تعمل بالوقود، وهو قادر على إنتاج أى كمية من الطاقة الكهربائية حسب المولدات.

وطالب إسلام المسئولين بمحافظة المنيا وفى مقدمتهم اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، أن يقدم له المساعدة من أجل إنجاز الاختراع.