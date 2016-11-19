"القودة" تنهى خصومة ثأريى بين عائلتى "أبو زيد وسنان" بقنا

قنا – هند المغربى

نجحت الجهود الشعبية والتنفيذية بالتنسيق والأجهزة الأمنية بقنا فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "سنان" بعزبة حامد و"أبوزيد" من قرية الشويخات بمركز قنا.

وجاء سبب الخصومة على خلفية مقتل فنان عبودى واتهام كل من، "مصطفى م ح" وثلاثة آخرين بقتله لخلافات مالية فيما بينهم، حيث تم عقد جلسة صلح اليوم بحضور عدد كبير من أهالى القريتين وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات ولجان المصالحات.

وقام والد المتهم بتقديم "القودة" لوالد المجنى عليه، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، واللواء أيمن فتحى، مدير المباحث، والعقيد دكتور محسن كمل، مأمور مركز قنا.