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هيئة موانى البحر الأحمر: ميناء الزيتيات يستقبل اليوم 6500 طن بوتاجاز

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هيئة موانى البحر الأحمر: ميناء الزيتيات يستقبل اليوم 6500 طن بوتاجاز هيئة موانى البحر الأحمر: ميناء الزيتيات يستقبل اليوم 6500 طن بوتاجاز

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم السبت لاستقبال السفينة "ارزوجاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز.

 

وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد أيضا لاستقبال العبارة أمانة، وعلى متنها 255 راكبًا و9 سيارة و15 شاحنة، والسفينة نما أكسبريس، وعلى متنها 40 شاحنة، والسفينة بوسيدون أكسبريس وعلى متنها 53 راكبًا و53 شاحنة.

 

وأوضح المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الميناء بالأمس، استقبل العبارة الرياض وعلى متنها 131 راكبًا وسيارتان، فيما غادرت السفينة ALBida GR وعلى متنها 52 ألف و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند، والعبارة "أمانة" وعلى متنها 756 راكبًا و45 سيارة و10 شاحنة، والسفينة نما أكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة، والسفينة "بوسيدون أكسبريس" وعلى متنها 89 راكبًا و94 شاحنة.

 

وأشار إلى أن ميناء نويبع يستعد، اليوم السبت، لاستقبال العبارة "سينا" على متنها 572 راكبًا و18 برادًا و3 تريلات و سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال العبارة "ايلة" على متنها 490 راكبًا وباصين جيت، والسفينة "بريدج" على متنها 14 تريلا و5 برادات، فيما غادرت العبارة "سينا" على متنها 291 راكبًا و 14 برادًا و13 تريلا و 400 طرد سمك.

 


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