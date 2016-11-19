أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس المترو: إيرادات التذاكر 594 مليون جنيه سنويا.. ولا إقبال على الإعلانات

Google+ Print
رئيس المترو: إيرادات التذاكر 594 مليون جنيه سنويا.. ولا إقبال على الإعلانات رئيس المترو: إيرادات التذاكر 594 مليون جنيه سنويا.. ولا إقبال على الإعلانات

>كتب رضا حبيشى

أكد المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، أن إيرادات المرفق من التذاكر لا تتعدى 594 مليون جنيه، بينها 32 مليون جنيه من حصيلة الاشتراكات.

 

وقال رئيس شركة المترو، خلال كلمته بورشة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور وزير النقل الدكتور جلال سعيد، ووزيرة التعاون الدولى سحر نصر، إن الشركة طرحت محلات المولات الموجودة بالمحطات بكافة الوسائل لكن لم يتقدم أحدا وهو نفس الشىء للإعلان على ظهر التذكرة، مستطردا: "مفيش حد عاوز يتقدم".

 

وأضاف رئيس شركة المترو أن نسبة التسرب من التذاكر من 1 إلى 2%، لافتا إلى أن قيمة الاشتراك السنوى للخطوط الثلاثة تعادل من 20 إلى 25 يورو سنويًا.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365