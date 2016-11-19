"الصحة" تحذر من استخدام مكملات غذائية ومنتجات عشبية مغشوشة

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ثلاثة تعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية مغشوشة ومنتجات عشبية يتم الترويج لها لتخفيف الصداع وتخفيض الوزن ومقويات جنسية للرجال حيث طالبت الوزارة الجهات الصحية والمعنية سحب هذه المنتجات من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في الوزارة.

وقال أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة إن الوزارة تلقت تحذيرا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام المنتج" Side head regulator TT"للشركة المصنعة" Life rising / Ton shen health "والذي يروج له بأنه منتج عشبي صيني لتخفيف الصداع حيث أشارت الفحوصات المخبرية أن استخدامه من قبل الأطفال دون 18 سنة يؤدي إلى رفع مستويات الرصاص فوق المستويات المقبولة عند الأطفال.

وأكد أن التسمم بالرصاص قد يتسبب في حدوث تلف في الجهاز العصبي والأعضاء الداخلية حيث تشمل أعراض التسمم بالرصاص ضعف العضلات والغثيان والقيء والإسهال وفقدان الوزن وخروج دم مع البول، علماً بأن الأطفال هم الأكثر عرضة للتسمم بالرصاص.

وتضمن التعميم التحذير من استخدام المنتج" Ultimate body tox "والذي يروج له بأنه مستحضر عشبي لتخفيف الوزن والصحة العامة حيث تبين احتواءه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة" Sibutramine "والتي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم و / أو معدلات نبضات القلب لدى بعض المرضى المصابين بأمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية.

وشمل التعميم أيضا التحذير من استخدام المنتج" Vimax "الذي يستخدم كمكمل غذائي ومقوي جنسي للرجال حيث أظهرت نتائج التحليل التي تمت في المختبرات احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة " Tadalafil " والتي قد تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن يشكل خطورة على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري او ارتفاع في نسبة الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على "النترات".

ودعا الدكتور أمين حسين الأميري أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية من خارج الدولة وفي مواقع التواصل الاجتماعي عن منتجات عشبية ومكملات غذائية تدعي تخسيس الوزن وزيادة النشاط الجنسي بطريقة غير علمية .