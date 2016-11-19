القوات العراقية تقتحم حي المحاربين لتطهيره من «داعش»

اقتحمت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية اليوم السبت حي”المحاربين” بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل وواصلت تطهير حي “التحرير” وتطويق شقق الخضراء.. بينما صدت القوات العراقية هجوما واسعا للتنظيم على قرية بناحية “القيارة” المحررة جنوب الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن اشتباكات مسلحة عنيفة تخوضها قوات “مكافحة الإرهاب” ومسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في أحياء الساحل الأيسر بالموصل.

وقال قائد قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب اللواء معن السعدي، في تصريح صحفي، إن الطيران العراقي يقصف مواقع داعش مع تقدم القوات البرية نحو مركز مدينة الموصل؛ ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين في حي “شقق الحضراء” وشرعت القوات في اقتحام عدد من العمارات السكنية وشرعت في تمشيطها وتطهيرها.

وأضاف: إن عصابات داعش تواصل من اتخاذها المدنيين دروعا بشرية لمنع تقدم القوات ونشرت قناصة فوق أسطح العمارت الذين يتخذون بعض المدنيين ولاسيما من النساء دروعا بشرية لمنع الطيران من قصف مواقعهم.

وتمكنت القوات العراقية من صد هجوم لحوالي مائتي مسلح من داعش استهدف مواقع شرطة نينوى المحلية ومقاتلي حشد العشائر في ناحية “القيارة” المحررة جنوب الموصل بمحافظة نينوي، وقتلت 40 إرهابيا من المشاركين في الهجوم واعتقلت 11 آخرين.

وأوضح رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة نينوى محمد البياتي – في تصريح صحفي – أن مسلحي داعش الذين شنوا الهجوم عبروا نهر دجلة بواسطة الزوارق انطلاقا من قرية “كنعوص” باتجاه قرية “امام غربي” التابعه لناحية القيارة حيث وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات العراقية وعناصر داعش.

وأشار إلى أن عددا من الانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من عناصر داعش فجروا أنفسهم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من القوات العراقية بينهم مساعد قائد الفوج الثامن التابع لشرطة نينوى العقيد مجبل الجبوري، مؤكدا ان قوة كبيرة من الشرطة الاتحادية وصلت إلى منطقة الاشتباكات وحسمت المعركة وقتلت عشرات من الإرهابيين.

أ ش أ