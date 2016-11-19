حاكم عجمان يفتتح مركز هاجر لتحفيظ القرآن الكريم

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مركز هاجر لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة التله بعجمان.

وقام سموه ومرافقوه بجولة تفقدية عقب ازاحة الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بافتتاح المركز حيث اطلع خلالها من المشرفين على أهداف ودور المركز.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالرعاية التي تحظى بها مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأعرب سموه عن سعادته وسروره وتقديره لإقبال المواطنين على إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم الوقفية دعما لرسالة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي أثنى سموه على جهودها في رعاية مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

بدوره ثمن الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لتعليم كتاب الله وغرس قيمه في نفوس الناشئة والنابع من إيمانها بالدور الكبير الذي يؤديه القرآن الكريم في إنشاء جيل حافظ لكتاب الله ملم بعلومه متخلق بأخلاقه.

وأشاد بدعم واهتمام صاحب السمو حاكم عجمان لبيوت الله ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وسؤاله الدائم والمستمر عنها.

وأوضح أن الهيئة وفي إطار سعيها لجذب الطلاب المواطنين لمدارس القرآن الكريم والاهتمام بتجويده وتخريج حفظته تبنت مبادرة إنشاء المراكز النموذجية لتحفيظ القرآن الكريم .

وأشاد بمبادرة السيد يوسف سلطان العجماني مؤسس مشروع التلة الخيري ببناء مركز هاجر والذي تم بناؤه على الأرض الممنوحة من صاحب السمو حاكم عجمان والبالغة مساحتها 22 ألف قدم مربع، مشيرا إلى أن المركز والمخصص لخدمة القاطنين في التلة والمناطق المجاورة لها يضم عشر حلقات دراسية تتسع لـ /250/ طالبة وقاعة مسرح متعدد الأغراض يتسع لـ/120/ شخصا الى جانب عدد من مكاتب الخدمات المساندة وقد وفرت الهيئة أفضل الكفاءات والمناهج العلمية للتدريس في المركز الى جانب توفير خدمة نقل الطلبة بواسطة حافلات مكيفة.

من جانبه أعرب السيد يوسف العجماني عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على تشريفه للحفل ودعمه اللامحدود للأعمال الخيرية والمجتمعية مثمنا دور الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رعاية بيوت الله ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

حضر الاحتفال العميد صالح المطروشي مدير عام الإدارة العام للدفاع المدني في عجمان وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وعلي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ولفيف من الأعيان والوجهاء والمسؤولين.