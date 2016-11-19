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مصرع ربة منزل على يد زوجها بالخطأ أثناء عبثه بسلاحه الخرطوش فى أسيوط

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مصرع ربة منزل على يد زوجها بالخطأ أثناء عبثه بسلاحه الخرطوش فى أسيوط مصرع ربة منزل على يد زوجها بالخطأ أثناء عبثه بسلاحه الخرطوش فى أسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

لقيت ربة منزل مصرعها برش خرطوش عن طريق الخطأ على يد زوجها، أثناء عبثه بفرد خرطوش بمنزله بمركز القوصية فى أسيوط.

 

كان  اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزى بوصول"هـ . م . ع" 36 ربة منزل مقيمة مير ـ دائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابتها برش خرطوش بالجسم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف لمنزل القتيلة، وبسؤال شقيقها "ا . م . ع" 32  سنة دبلوم ومقيم بذات الناحية، اتهم زوجها "ع . هـ . ا" 40 سنة  فران، ونجلها "ع . ع . هـ" بالتعدى عليها.

 

وتمكن ضباط المباحث بالمركز من ضبط الزوج وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته أقر أنه أثناء عبثه بالسلاح خرجت منه طلقة طائشة بطريق الخطأ أحدثت إصابتها وأودت بحياتها.

 

تم تحرير المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول حقيقة وملابسات الواقعة.

 


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