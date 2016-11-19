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القبض على 3 عاطلين صادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى الجيزة

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القبض على 3 عاطلين صادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى الجيزة القبض على 3 عاطلين صادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن المؤبد فى الجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

تواصل مديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهمين الصادر ضدهم أحكام قضائية، حيث تم ضبط عاطل بالهرم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية شروع فى قتل، وبمواجهته آقر بصحة الحكم الصادر ضده.

 

كما تم ضبط "روبى. م" عاطل، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه، وتم القبض على "أحمد. ع " عاطل صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات ببولاق الدكرور.

 

كما تمكن رجال المباحث من ضبط "أشرف. ع" أثناء قيادته سيارة ملاكى تبين أن لوحاتها المعدنية خاصة بسيارة أخرى، ونفى علمه بالأمر، وتم ضبط طالب أثناء قيادته سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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