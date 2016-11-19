توافد بعض الصحفيين المتضامنين مع قلاش في قضية اقتحام النقابة إلى مقر المحكمة

توافد منذ قليل عدد من الصحفيين المتضامنين مع نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب “قضية اقتحام نقابة الصحفيين”.

كما وصل خالد البلشي – وكيل نقابة الصحفيين، إلى مقر النقابة، وكان “البلشي” قد أعلن نيته عدم حضور الجلسة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قررت تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نقابة الصحفيين”، حيث استمعت إلى مرافعة دفاع المتهمين لجلسة 19 نوفمبر للحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس المذكورين، للمحكمة في وقت سابق لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح يعاقب عليها قانونًا، ونشر أخبار كاذبة.