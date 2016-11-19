الجيش العراقى يحرر ناحية"النمرود" الأثرية بالكامل من قبضة داعش

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، استكمال تحرير ناحية "النمرود" الآشورية الأثرية جنوب شرقى الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، فى تصريح صحفى، اليوم السبت، قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقى حررت ناحية "النمرود" بالكامل ورفعت العلم العراقى فوق مبنى "خضر الياس" مركز الناحية وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر يوم الاثنين 17 أكتوبر انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثانى أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و"البيشمركة" الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندى، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولى .. ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات "قادمون يانينوي" والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندى، وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.