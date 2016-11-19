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مرسيدس:نسعى للتوسع فى مصر..واندومي تدرس تصدير منتجاتها لكينيا من الأراضي المصرية

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مرسيدس:نسعى للتوسع فى مصر..واندومي تدرس تصدير منتجاتها لكينيا من الأراضي المصرية مرسيدس:نسعى للتوسع فى مصر..واندومي تدرس تصدير منتجاتها لكينيا من الأراضي المصرية

التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ا. محمد خضير بوفد شركه مرسيدس بنز العالمية برئاسة السيد توماس زورن الرئيس التنفيذي للشركة في .

استعرض مسؤولي الشركة موقف استثماراتهم في مصر ورغبتهم في دفع العمل الفترة القادمة وزيادة استثماراتهم المستقبلية في مصر.

أعرب ا. خضير عن اهتمام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لدفع استثمارات شركة مرسيدس بنز العالمية في مصر – كواحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات-حتي تكون مصر مركز إقليميا للشركة مرسيدس الام في أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه اعلن توماس زورن عن زياره وفد رفيع المستوي برئاسة رئيس مجلس اداره مرسيدس بنز العالمية الي القاهرة قريبا ، ومقابله كبار المسئولين بالحكومة للاطلاع علي اخر التطورات في السوق المصرية.

أكد خضير أن الهيئة سترتب مع وزارة الصناعة لتلك الزيارة وعرض رؤيتها عن هذا القطاع.

كما التقي ا. محمد خضير بوفد شركة أندومي مصر برئاسة زهير لاخديسي ، حيث ترغب الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر والاعتماد علي المواد الخام المصرية، وأنشأ مصنع جديد للشركة يصدر منتجاته للشركة الشقيقة في كينيا.

وأكد خضير “أن تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب كافة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تشجعه الوزارة والهيئة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كل الدعم للمستثمرين.”

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