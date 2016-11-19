وصول شحنات عسكرية أمريكية كبيرة لقوات سوريا الديمقراطية

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة، تلقت شحنات كبيرة من الأسلحة من التحالف الدولى لمكافحة داعش، قبيل معركة حاسمة فى الرقة.

وقال المرصد نقلا عن مصادر موثوقة لم يسمها، أن الشحنات وصلت إلى “قوات سوريا الديمقراطية” فى ريف الرقة ومحافظة الحسكة- حسبما أفادت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية اليوم السبت.

وتضمنت الشحنات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات، حيث شوهد الناقلات والشاحنات، وهى تقوم بنقل عربات الهامر والذخيرة والأسلحة عبر مدينة القامشلى إلى ريف الرقة ومنطقة عين العرب، بحسب ما أفاد المرصد.

ونشر المرصد فى السابع من نوفمبر الجارى معلومات تفيد بوصول تعزيزات من جنود أميركيين إلى عين العرب للمشاركة والإشراف على العمليات الدائرة فى ريف الرقة، بين “قوات سوريا الديمقراطية” وتنظيم داعش.

وذكرت مصادر حينها أن القوات الأمريكية ستشارك فى العملية العسكرية التى أطلق عليها اسم “غضب الفرات” لعزل مدينة الرقة عن ريفيها الشمالى والشرقى، بأعداد أكبر من القوات التى شاركت فى معارك السيطرة على منبج.

كما أفادت المصادر بإن الإمدادات العسكرية من قوات التحالف إلى ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” تأتى استعدادا للعملية العسكرية المرتقبة لاستعادة مدينة الرقة المعقل الرئيسى لداعش فى سوريا.

أ.ش.أ