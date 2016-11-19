«الصحة» تطلق قافلة للصحة الإنجابية بمنطقة الخصوص

ينظم قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي وإدارة الأشعة بوزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، اليوم وغدًا، قافلة للصحة الإنجابية بمنطقة الخصوص التابعة لإدارة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة تأتي تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، فى إطار حرص قطاع السكان وتنظيم الأسرة على تقديم خدمات صحية وتوعوية للأسرة المصرية من خلال تنفيذ قوافل مجانية للصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة واستهداف المناطق العشوائية والنائية والقرى الأكثر احتياجاً على نطاق الجمهورية بهدف زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجات الغير ملباه.

وتابعت: سوف تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال القافلة بتقديم كافة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والمشورة بالمجان وكذلك خدمات الصحة الإنجابية للسيدات الحوامل و للسيدات فى سن الانجاب من خلال العيادات المتنقلة والعيادات الثابتة التابعة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالإضافة لتقديم خدمات الكشف لتخصصات ” الباطنة ، العظام ، الأطفال ، الرمد ، النساء, الاسنان ” .

> وأشارت الي أنه سيتم إجراء مسح شامل للالتهاب الكبدى الوبائى من خلال مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وسيتم توفير الأدوية العلاجية اللازمة، بالإضافة إلى توفير سيارات مخصصة من وزارة الصحة والسكان لنقل المنتفعات بالمجان للتيسير على الراغبين فى تلقى الخدمة، وكذلك تقديم خدمات الكشف المبكر على أورام الثدى من خلال الوحدة المتنقلة التابعة للمشروع القومى لصحة المرأة التابع للإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، والتي ستكون متواجدة في الموقع لمدة اسبوع ابتداءًا من يوم الأربعاء المقبل .

وتم اختيار منطقة الخصوص لما تتميز به من كثافة سكانية مرتفعة، حيث يبلغ عدد السكان بها (178225) نسمة وعدد السيدات المتزوجات في سن الانجاب (29704) ، بالإضافة إلى حاجتها الماسة لتكثيف الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، حيث يبلغ معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الاسرة بها (24,4%) وهو اقل بكثير من معدل الاستخدام بالجمهورية وهو( 58,5% )، وسوف يتم من خلال القافلة دمج الأنشطة التنموية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والخدمات العلاجية إيماناً من وزارة الصحة والسكان بأهمية تقديم خدمات متكاملة للجمهور .