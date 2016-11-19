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مفتى السعودية: إدعاءات الإرهابيين الجهاد فى سبيل الله كذب

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مفتى السعودية: إدعاءات الإرهابيين الجهاد فى سبيل الله كذب مفتى السعودية: إدعاءات الإرهابيين الجهاد فى سبيل الله كذب

مفتي

أكد مفتى عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن ادعاءات الإرهابيين الجهاد فى سبيل الله كذب وزور وباطل.

وقال لصحيفة “عكاظ” السعودية الصادرة، اليوم السبت، أن أعمال الإرهابيين النابعة من المبادئ الضالة التى تبرر للرجل قتل أبيه وأمه وأخيه وأخته بلا مبرر لاعتقاد كفرهم تجعلهم يبررون موقفهم بتكفير المسلمين وإطلاق النار على من يخالف رأيهم بدعوى أنه جهاد فى سبيل الله، وأضاف هذا العمل ليس جهادا ولا عملا صالحا، لكنه قتال فى سبيل الطاغوت.

وبين آل الشيخ أن مبادئ الإرهابيين ضالة تدعو إلى موالاة الطواغيت والإلحاد، داعيًا إلى الحذر منهم والابتعاد عنهم وأفكارهم وعدم الاغترار أو إحسان الظن بهم، وينبغى أن يعلم المرء أنهم على غير هدى.

وأردف أن الأفكار المنحرفة خدعت بعض أبنائنا فانخدعوا بها عن جهل وقلة علم، خدعهم دعاة السوء والفساد ودعاة الرذيلة وأعداء الشريعة، خدعوا الصغار من أبنائنا وزينوا لهم الباطل فملأوا عقولهم أفكارا رديئة سيئة تخالف الحق وتبعدهم عنه.

وشدد المفتى على أن الشباب أمانة فى أعناق الجميع، إذ يجب علينا تقوى الله تجاههم وصد هذه الأفكار السيئة وتخليص الشباب منها بكل ما نستطيع ورأى مفتى عام المملكة أهمية أن تتولى وسائل الإعلام المختلفة تخصيص برامج مطولة لتبين للشباب الحق من الباطل وقال “إننا جميعا مسؤولون أمام الله عن هذه المهمات فالواجب الأخذ على يد هؤلاء”.

أ.ش.أ

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