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إلغاء 3 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديًا بمطار القاهرة

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إلغاء 3 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديًا بمطار القاهرة إلغاء 3 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديًا بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهره الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء إقلاع 3 رحلات طيران دولية لعدم جدوها اقتصاديا للشركة لقلة الركاب.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة العالمية للطيران ، بالغاء رحلتها رقم ٤٢٠ المتجهة إلي البحرين ، بالاضافة إلي الغاء رحلتها المتجهة إلي ينبع لعدم جدوها اقتصاديا للشركة.

وأضاف المصدر أن سلطات المطار تلقت ايضا اخطار من شركة النيل للطيران ، بالغاء رحلتها رقم ٤٤٧ بالغاء رحلتها المتجهة إلي ينبع لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأشار المصدر إلي أن رحلات شركه للطيران الدولية والداخلية ، شهدت إنتظام تام في رحلاتها دون الغاءات أو تأخيرات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

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